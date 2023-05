mediaguinee.com

AGL Guinée et Conakry Terminal, opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry et filiale d’AGL, ont mobilisé leurs collaborateurs le vendredi 28 avril dernier, à l’occasion de la Journée Internationale de la Santé et de la Sécurité au travail. Célébrée tous les ans, cette journée promeut la prévention des accidents et maladies…